Bakan Soylu duyurdu: 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. "Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı" diyen Soylu, şöyle devam etti:
"Müdahale edilen gemide 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun."
Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 17, 2021
Müdahale edilen gemide;
1️⃣.5️⃣ TONUN ÜZERİNDE
ESRAR ELE GEÇİRİLDİ!
Allah nazardan korusun 🤲 pic.twitter.com/CZv87tIEHe
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