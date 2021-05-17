Bakan Soylu duyurdu: 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. "Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı" diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Müdahale edilen gemide 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun."

Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı.



Müdahale edilen gemide;

1️⃣.5️⃣ TONUN ÜZERİNDE

ESRAR ELE GEÇİRİLDİ!



Allah nazardan korusun 🤲 pic.twitter.com/CZv87tIEHe — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 17, 2021

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