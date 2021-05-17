Türkiye'de son 24 saatte 431 bin 483 doz doz aşı uygulandı

Sağlık Bakanlığı'nca, son 24 saatte Kovid-19'la mücadele kapsamında 431 bin 483 doz aşı yapıldığı açıklandı. Birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı'nca, son 24 saatte Kovid-19'la mücadele kapsamında 431 bin 483 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı.

Pazar günü 19.45 itibarıyla doz miktarı 25 milyon 795 bin 158 olarak açıklanmıştı.