Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen Kudüs konvoyunda İstanbul'daki katılımcılar Avrupa ve Anadolu yakasından hareket etti.

Türkiye'nin çok sayıda ilinde saat 19.30'da başlayan Kudüs konvoyuna İstanbul'da yoğun katılım var. Sivil toplum örgütlerince düzenlenen destek eyleminde araçlarıyla katılımcılar İstanbu'un iki noktasından hareket etti.

Konvoy Avrupa yakasında Vatan Caddesi'nden, Anadolu yakasında ise Uzunçayır'dan başlatıldı.

Türkiye genelinde Filistin'e destek için 'Kudüs konvoyu': İstanbul'da yüzlerce araç destek eylemine katılıyor https://t.co/d7KKQICyCM pic.twitter.com/DvCbdhaXUb — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 18, 2021

​Yüzlerce aracın katıldığı destek eylemine Avrupa yakasından hareket eden araçlar Kozyatağı'ndan; Anadolu yakasından eyleme katılanlarsa Beşiktaş'tan döüş yaparak başladıkları noktaya gelecekler.