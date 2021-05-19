Gri pasaport olayıyla ilgili konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'dan muhalefete: Belediyeyi itibarsızlaştırdınız

Gri pasaportla Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün Türkiye'ye dönmemesi, Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nin meclis toplantısında tartışılmaya devam edildi.

Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş'ın haberine göre toplantıya başkanlık eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, CHP'li meclis üyelerine, "CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın ne işi vardı Türkiye gündemine taşıyacak. Kendi memleketi değil mi, kendi de Malatyalı değil mi?" dedi. Toplantıda konuşan CHP'li Grup Başkanvekili Günnur Tabel, yurtdışına gönderilen ancak geri dönmeyen 43 kişiyle ilgili şunları sordu:

"Çeşitli basın ve sosyal medya kaynaklarında yer alan haberlere göre, şubatta 55 kişinin daha aynı yolla gittiği doğru mudur? Sayın Battalgazi Belediye Başkanı 'Bize de geldiler ve 300 bin TL teklif ettiler' dedi. Bu itiraf aslında bu işlerin parayla yapıldığının ispatıdır.

'Size ne kadar teklif ettiler?'

Yine soruyoruz; size ne kadar teklif ettiler? Tüm bu gelişmeler olurken Belediye Başkanı’nın basın danışmanı 'İt ürür kervan yürür' diye bir tweet atmıştır. Bu tweet ile ne kastedilmektedir? İçerdiği hakaret bir yana, bir kervan vardır Almanya'ya giden ve bu devam mı edecektir? Biz net olarak bunu öyle anladık. Başkanın haberi olmadan atılan bir tweet ise bu bir yaptırım gerektirir, yok eğer haberi varsa bu olay vahim bir skandaldır."

'Bütün meclis üyelerimizin o şekilde düşündüğüne inanıyorum'

Çınar ise Tabel'e yanıt olarak "İçinde bulunduğunuz belediyeyi itibarsızlaştırdınız, bütün meclis üyelerimizin o şekilde düşündüğüne inanıyorum. Bizim haricimizde yaklaşık 29 il, 60 kurumda olmasına rağmen Yeşilyurt'un adının özellikle sizin genel başkan yardımcınız tarafından gündeme getirilmesi ayrı bir soru işareti" dedi.

Çınar, "Olay yargıya intikal ettiği için kimin bir kusuru, eksiği, beklentisi, çıkarı varsa gereken yapılacaktır. Siz de biliyorsunuz her şey canlı olarak yayınlanıyor, toplum karşısına açık ve şeffaf bir şekilde çıkıyoruz. Belediye olarak her şeyimiz net ve kanunlara tabi" ifadesini kullandı.