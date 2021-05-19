İzmir'de deprem

İzmir'in Menderes ilçesinde 4 dakika arayla iki deprem meydana geldi. İlk olarak saat 14:14'te 4.3 büyüklüğünde deprem olan bölge, 14:18'de de 4.2 ile sarsıldı.
Depremlerin ilki 10.68 kilometre derinlikte meydana gelirken, ikincisi 13.01 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM: İzmir'in Menderes ilçesinde saat 14.14'te 4,3 ve saat 14.18'de 4,2 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) May 19, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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