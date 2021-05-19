İmamoğlu paylaştı: Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada paylaştığı videoya "Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır" notunu düştü. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Haliç'in ortasına kurulan tenis kortunda, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir gösteri maçı yaptı.