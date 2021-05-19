İmamoğlu paylaştı: Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı.
İmamoğlu, #19Mayıs1919 etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır... Sizi Haliç'te çok keyifli bir ortamda gerçekleşecek tenis maçlarını izlemeye davet ediyorum. 15.00'de başlayacak müsabakaları sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz."
Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır...— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 19, 2021
Sizi Haliç'te çok keyifli bir ortamda gerçekleşecek tenis maçlarını izlemeye davet ediyorum. 15.00'de başlayacak müsabakaları sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. #19Mayıs1919 pic.twitter.com/xTBZinh3qW
Daha sonra İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Haliç'in ortasına kurulan tenis kortunda, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir gösteri maçı yaptı. Maç, İmamoğlu'nun hesabından yayınlandı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Haliç'in üstünde eşim @dk_imamoglu ile tenis oynuyoruz. #19Mayis1919 https://t.co/RtbJlPF2SU— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 19, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)