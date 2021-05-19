Türkiye genelinde 19 Mayıs için İstiklal Marşı okundu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bugün Türkiye’nin dört bir yanında pandemi tedbirleri altında kutlanıyor. Saat 19.19’da tüm Türkiye hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okundu.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla okunan İstiklal Marşı’na eşlik ediyor https://t.co/U01CiBgpR6 — AA Canlı (@AACanli) May 19, 2021

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu akşam saat tam 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte balkonlarımıza, kapı önlerine çıkıp yürekten gelen bir sesle İstiklal Marşımızı okuyacağız" demişti.