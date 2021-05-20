Meteoroloji uyardı: Cuma günü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre cuma günü yeni bir yağışlı hava dalgası Türkiye'yi etkilemeye başlayacak. İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere Türkiye'nin batı kesimlerinin tamamını saracak yağışla birlikte hava sıcaklıkları düşecek.

Türkiye'yi bugün etkileyecek kuvvetli sıcak rüzgarlarla birlikte iç ve kuzey kesimlerde sıcaklıklar 10 derece kadar artacak. İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak. Yarın ise İstanbul ve Ankara dahil Türkiye'nin birçok şehri yağış alacak, sıcaklıklarda düşüş meydana gelecek.

T24'ün aktardığına göre tahminlere göre cuma günü sağanak yağışlar etki alanını genişletecek, Marmara ve Ege Bölgesi’nin tamamında görülecek. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında 5-7 derece dolaylarında düşüş meydana gelecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.