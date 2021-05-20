Kayseri'de bir erkek, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını öldürdü

Kayseri'nin Talas ilçesinde, saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, rehberlik öğretmeni 26 yaşındaki Arife Nur Sarıoğlu, evden çıkışta, kendisini bekleyen 29 yaşındaki Tolga Temur ile karşılaştı.

Demirören haber Ajansı'nın aktardığına göre Temur, daha önce de birçok kez arkadaşlık teklifinde bulunduğu Sarıoğlu'na teklifini yineledi. Sarıoğlu olumsuz yanıt verince Tolga Temur, belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden Sarıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Temur ardından tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sarıoğlu’nun yaşamını yitirdiği saptandı. Tolga Temur ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Arife Nur Sarıoğlu’nun ölüm haberini alan yakınları olay yerine geldi. Arife Nur Sarıoğlu'nun annesi, "Kızıma ne oldu? Söyleyin çocuğuma ne oldu?" diyerek feryat edip, gözyaşı döktü.

Yapılan incelemenin ardından Arife Nur Sarıoğlu’nun cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.