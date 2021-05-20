1.5 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiği 'Onur Operasyonu'nda 6 tutuklama

17 Mayıs'ta Suriye açıklarındaki bayraksız bir balıkçı teknesine yapılan ve 'Onur' adı verilen operasyonda 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yapılan operasyona ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu A.M.S.S, Z.M.I, Y.M.N.İ, M.A. ile A.K. ve S.K'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.