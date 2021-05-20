AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: 2023’e kadar terimizi soğutmadan çalışacağız

Özel hayatından, gelecek hedeflerine kadar pek çok soruyu cevaplandıran AK Partili il başkanı Kabaktepe, önemli açıklamalarda bulundu.

Metan’ın Dr. Celalettin Duran’ın kendisi ile ilgili sözlerini duyup duymadığını sorması üzerine Kabaktepe, duymadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yorumu duymadım, kendisine çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatı boyunca yaptığı işi en mükemmel şekilde yapmaya çalışan bir lider görüyoruz. Biz de o siyasi tarzı kendimize örnek aldık. Biz de İstanbul’da AK Parti teşkilatı olarak önce İstanbul’un en büyük partisi olmakla değil aynı zamanda her alanda en iyi partisi olmaya Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolla geldik. Dolayısıyla İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi anlamında kaybedilen bir seçim var, 2024’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yeniden AK Parti’nin olacak. Dediğim gibi burada biz; kararlıyız, planlıyız, programlıyız, çalışmaya hazırız."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: 2024’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yeniden AK Parti’nin olacak https://t.co/mAIx1JJD3S pic.twitter.com/hoyykyWiAb — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 20, 2021

​'Kariyeri Kariyerperestliğe dönüştürüp 5 sene sonra şunu olurum demek doğru değil'

Adem Metan’ın "İlerleyen süreçlerde İBB Başkan adaylığı gibi bir düşünceniz var mı?" sorusu üzerine Kabaktepe, şöyle cevap verdi:

“Ben 5 sene sonra şunu olacağım diye bugün ayağınıza bir pranga vurursanız bu sizin özgürlüğünüzü kısıtladığını, sizin kişiliğinizi körelttiğini hatta köreltmekle kalmayıp sizi köleleştireceğini düşünüyorum. Benim böyle bir hayat felsefem var. Ben 5 sene sonra 20 sene sonra ne olacağım diye yaşayamam, ben şuraya gelmek için bugün bunu yapayım diye yaşayamam. Ben bugün bulunduğum işi layıkıyla ve en güzel şekilde nasıl yerine getirebilirim diye yaşarım. Bizim vazifemiz şu anda bulunduğumuz pozisyonun hakkını vermektir.”

'İletişimde duvarımız yok, bütün partilerle konuşuruz'

Gazeteci Metan’ın "Ekrem İmamoğlu ile iletişim söz konusu mu?" diye sorması üzerine Kabaktepe, bizim iletişim duvarımız yok diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim iletişimde engelimiz yok 3S 1N kuralı demiştim; samimiyet, saygı, sevgi ve nezaket… Bu çerçevede hareket ettiğimiz müddetçe biz herkesle her yerde oturur konuşuruz. Biz vatandaşımızla da konuşuyoruz, kimseye hangi partiye oy verdin, dünya görüşün nedir diye sormuyoruz. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de böyle bir soru sormuyoruz. Olması gereken bir ziyaretleşme oldu, vesile olur oturur konuşuruz, siyasi değerlendirmeler yapabiliriz. Duvar örmenin duvar örmenin doğru olmadığını ifade ederken; siyasiler aynı zamanda da farklı duruşları, politik olarak da farklı değerlendirmelerin olduğunu gösteriyor.”