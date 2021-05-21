Marmaray'da tekme tokat kavga

İstanbul'daki olay, çarşamba akşam saatlerinde Marmaray'da gerçekleşti. Küçükçekmece yönünde giden trende bir gençle dört kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 4 şüpheli darp ettikleri ve tişörtünü yırttıkları genci durakta trenden indirdi. Kavga anları durakta bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.