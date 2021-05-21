Gezi Parkı davasında ara karar: Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Gezi Parkı davasının yeniden görülmesine bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. İş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına oy çokluğuyla karar verilirken, mahkeme başkanı bu karara muhalif kaldı.

6 Ağustos'ta yapılacak duruşmadan önce, 15 Haziran ve 12 Temmuz'da Kavala’nın tutukluluğunun devam edip etmeyeceği dosya üzerinden incelenecek.

Duruşmada neler yaşandı?

T24'ün aktardığına göre duruşmada, mahkeme başkanının sanık beyanlarını sorması üzerine Kavala da söz aldı. İstinaf mahkemesinin kendisi dahil 9 kişi hakkındaki beraat kararını bozduğunu hatırlatan Kavala, şöyle konuştu:

"Bozma kararında ne beni ne diğer suçlananları suçla ilişkilendirecek bir öge bulunmuyor. Asıl gerekçe farklı davaları birleştirmenin önünü açmak. Anladığım kadarıyla bu siyasi davalarda algı yaratmak için elverişli bir yöntem. Beraat kararının bozulması davaların birleştirilmesi için atılan bir adımdır. Davaların birleştirilmesi de 8 yıl önce algı yaratmak için hazırlanmış ama mahkemelerin verdiği beraat kararıyla inandırıcılığını kaybetmiş bir senaryoyu canlandırma teşebbüsü olacaktır."

Duruşmaya verilen 20 dakikalık aranın ardından avukatların beyanları tamamlandı savcı ara mütalaasını açıkladı. Savcı, Kavala'nın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Kavala, iddia makamının konuşmasının ardından tutukluluğuyla ile ilgili söz almak istediğini söyledi.

"Daha önce hatırlattığım gibi Gezi iddianamesi senaryosunun telifi FETÖ üyeliğinden yargılanan emniyet ve yargı mensuplarına ait" diyen Kavala, devamında "İddianamenin ekinde bulunan 14 ve 15 Haziran 2013 tarihli yazılardan görüleceği gibi, Gezi olaylarının benim baş aktörlerinden olduğum bir komplo olduğu kurgusu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda üretilmiş. Adalet dışı gerekçelerle gerçekleştirilen ve adaleti yanıltmak amacıyla kullanılan hukuksuz dinlemeleri yapanlar da aynı ekip. Gezi protestolarının bir komplo olduğu kurgusu iktidarca benimsendiği ve siyaseten kullanıldığı için, bu anlatıya ters düşen beraat kararlarının bozulması benim için şaşırtıcı olmadı" diye konuştu.