Bakan Kurum: Ülke genelinde 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu inşası yürütülmektedir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu inşası yürütülmektedir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Mevlana 7. Etap ve Mollaarap Mahallesi Kentsel Dönüşüm Yıkım Töreni'nde konuştu. Kurum, "Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu inşası yürütülmektedir" dedi.

Kurum ayrıca, "Her yıl 300 bin, 5 yıl içinde 1.5 milyon konutun dönüşümü için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Koymuş olduğumuz hedefler doğrultusunda da Ankara, İstanbul, Bursa, Elazığ, Malatya, İzmir'de vatandaşımızın bu noktada kangren olmuş nerede ne problemi varsa hepsine ilişkin çalışmalarımızı yürütmeye gayret gösteriyoruz ve 1.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Sosyal konutlarla birlikte 2.5 milyon konutta oturan yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu inşası yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kurum, Bursa'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 19 yılda yaklaşık 55 milyar liralık yatırım yapıldığının altını çizerek "TOKİ ile toplam yatırım değeri 7 milyar lira olan 22 bin konutu sosyal donatılarıyla birlikte tamamlarken diğer yandan yatırım bedeli 785 milyon lira olan 2 bin 136 yeni sosyal konut projemizi sürdürüyoruz" dedi.

Toplam alanı 680 bin metrekare olan 7 millet bahçesini hızla tamamladıklarını aktaran Kurum, "Bir taraftan da İller Bankamızla 2003'ten bugüne tam 4 milyar 300 milyon lira tutarında 194 altyapı projemizi tamamladık. 1,5 milyar liralık 9 projemiz de süratle devam ediyor" diye konuştu.

'264 millet bahçemizin yapımına hızla devam ediyoruz'

Kurum, "Bugün ülkemizin tamamında, toplam büyüklüğü 55 milyon metrekareyi bulan 321 Millet Bahçesi projesi yapıyoruz. 57 Millet Bahçemizi kısa bir süre içerisinde milletimizin hizmetine sunduk. 264 Millet Bahçemizin yapımına da hızla devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.