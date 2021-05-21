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    Kanal İstanbul projesi

    Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un bire bir ölçeğinde resmini ilk kez paylaştı

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105211044561443-bakan-karaismailoglu-kanal-istanbulun-bire-bir-olceginde-resmini-ilk-kez-paylasti/

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul ve diğer önemli projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, ilk kez bire bir ölçeğinde Kanal İstanbul resmi de paylaştı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV canlı yayınında Seda Öğretir'in sorularını yanıtladı. Kuzey Marmara Otoyolu, Kanal İstanbul, Çanakkale Köprüsü gibi dev projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

    ​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Avrasya'nın tam merkezindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Süveyş Kanalı'nda bir kaza oldu, kanal kapandı. Bir günlük maliyeti 9 milyar dolar. Lojistik koridorlar artıyor. Denizden taşımacılığın oranı her yıl arıyor. Bugün İstanbul'da güvenli geçmesi gereken gemi sayısı 25 bin, ama biz arkadaşlarımızla birlikte 43 bin gemiyi güvenli olarak geçirmeye çalışıyoruz. bu yıllar boyunca artacak ve ilerde yetmeyecek. 2050 yılında 78 bin geminin geçmesi bekleniyor.
    • Kanal İstanbul projesiyle Türkiye lojistik üst olacak. Haziran itibarıyla projemize başlamış olacağız. Bizim 10 yıldan sonra Kanal İstanbul'a ciddi bir şekilde ihtiyacımız olacak. Gemilerin bekleme süreleri uzayacak, bunların bekleme maliyetleri lojistik maliyetleri düşünüldüğünde Kanal İstanbul'dan geçmek daha avantajlı olacak. 5 yılda bitirmeyi planlıyoruz. 
    • Sazlıdere Barajı İstanbul'un su ihtiyacının 2,9'unu karşılıyor. yapılan barajlarla kayıptan daha fazla su ihtiyacı yaratılacak. Güzergah üzerinde orman alanı bulunmamaktadır.
    • Bire bir ölçeğinde bir Kanal İstanbul resmi ilk kez paylaşıyoruz.Toplam Kanal İstanbul üzerinde 6 tane köprü olacak. Kanalın maliyeti 15 milyar dolar, bu ihaleyle daha da aşağıya düşebilir.

    Kuzey Marmara Otoyolu

    • Kuzey Marmara Otoyolu tamamlandı, bunlar kritik projeler. E-5 ve TEM üzerindeki trafiği rahatlatacak. Kuzey Marmara Otoyolu toplamda 400 km'lik bir hat. İstanbul'a rahat bir nefes aldırdık. Bunların hepsi mega projeler, birbirini tamamlayan projeler. 7 kesimden oluşuyor, her kesim 3 yılda tamamlandı. bunlar ülkemize 200 yıl hizmet edecek projeler. 8,5 milyar dolarlık bir bütçe gerekiyor, ne kadar zamanda ayıracaksınız mesela, bunun olumsuz örnekleri de var. Bolu Tüneli 1992'de başladı 2002'ye geldiğimizde yüzde 35'i yapılmıştı. Bu kadar imalat süreleri uzun süren projelerin ekonomik katkılarının ne kadar geç geleceği, acil ihtiyaç olan bir bölgede bunu yapmak zorundasınız. Siz genel bütçeden bu parayı aktarmaya çalıştığınızda siz Kömüran Köprüsü'nü yapamayacaksınız veya geç yapacaksınız. Bakanlıkta çok uzman arkadaşlarımız var, fizibiletisi uygun olduğu zaman buna karar veriyorunuz.
    • Farklı finansman kaynakları yaratmak zorundasınız, daha geç bir vakitte yapmamak için çalışmalar yapıyorsunuz. Yap-işlet-devret modeliyle daha hızlı ve daha adil projeleri yapabiliyorsunuz. Yap-İşlet-Devretlerin önemli örneklerinden biride İstanbul Havalimanı'dır. İstanbul Havaliman'nın maliyeti 10 milyon euro. Ekonomik değeri olmayan bir alandı, devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan böyle bir alanı ekonomiye kazandırıyorsunuz, binlerce istihdam yaratıyoruz. Uçuş süreleri beklentinin üstüne çıktığı için beklenilenden daha kısa bir sürede gelir elde ettik. 
    • Ülkemizin her yerinde ciddi yatırımlar var. Biz yerel kalkınmaya çok önem veren bir hükümetiz. Ülkemizin her bir noktasında çok ciddi yatırımlar var. 
    • İyidere Lojistik Limanı'nda kullanılacak gerekli taşlar için 10 farklı bölgede araştırma yapıldı, burada kullanılacak en uygun taş orada bulundu. Doğa tabiata koruma aldı altına bazı yanlış tesebbüslere girildi. Biz sadece 13,5 hektarlık bir alanda sadece 2 yıl çalışacağız. Bu proje bittinde binlerce istihdam yaratılacak. Rizelilere İyidere Lojistik Limanı'nın yararlarını anlattık, hak verdiler. 
    • Çanakkale Köprüsü yapıldığı zaman 2 dakikada karşıya geçilecek. Bu tip dev projeler 100 yıllarca kullanılacak, ülkemize değer katacak projeler. 
    • İstanbul'da devam eden 91 km metro inşaatımız var. Pendik havalimanı arasındaki metro yıl sonuna kadar bitirilecek.  Kazlıçeşme-Sirkeci arasında 13,5 km bir projeyi de önümüzdeki günlerde ihaleye çıkaracağız. 
    • Demiryollarına önemli yatırımlar yapıldı. Avrupa'nın 6. hızlı tren hattına sahip ülkeyiz. Yapımı devam eden Ankara-İzmir ve Bursa'nın Ankara- İstanbul hattına bağlanma projesi devam ediyor. 3500 kilometrelik hat çalışmamız devam ediyor. 
    • Tünel imalat teknojilerinde ülkemiz çok önemli bir ülke haline geldi. 600 km işlettiğimiz, 200 km devam eden tünelimiz var. 
    • Bir çok önce yıla göre internet kullanımı yüzde 50 arttı, ve kullanım arttı. Güçlü bir altyapımız var bizim, tabi özellikle gençler eğitim alanında bazı sıkıntılar yaşadı. ama yaşatmamaya çalıştık, bir şekilde internete ulaştılar, o zaman hız sorunu oluşmaya başladı. Mobilde daha güçlüyüz hızda. 2023 hedefimiz var her eve her haneye 100 megabit/saniye internet vermek. Onun geliştirmek için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. 
    • 2022 yılında 5G için önemli gelişmeler olacak. İstanbul Havalimanı'nda test çalışmalarına başladık. 2020 yılında ihalesini yapıp 2023 yılında 5G'yi geçmeyi planlıyoruz.
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