Mehmet Barlas: Bir Türk seçmeni olarak ne kadar talihli olduğumu her fırsatta görebiliyorum

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 'Demokrasi bize eserlerle bezenmiş bir vatan haritası hediye etti' başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçildiği günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı izlediğini belirtti.
Şiir okuduğu için cezaevine girdiği dönemde de Erdoğan'ı ziyaret ettiğini belirten Barlas, "Adeta enerji toplamak için bir fırsat gibi değerlendirmişti cezaevindeki günlerini" dedi.
Barlas, Erdoğan'ın dün (21 Mayıs 2021) Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı - Hasdal Kavşağı açılış törenine katıldığını hatırlatarak "Otoyolunun, Habipler Kavşağı üzerinden eski Edirne Asfaltı Caddesi'ne bağlanarak kuzeyde Arnavutköy, güneyde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'ya, yine aynı kavşak üzerinden Alibeyköy - Hasdal mevkiinde 2. Çevre Yolu'na (O-2) ve yapılması planlanan üç katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne entegre edilmesi amaçlanıyor" bilgisini verdi.
"Bir Türk seçmeni olarak ne kadar talihli olduğumu her fırsatta görebiliyorum" ifadesini kullanan Barlas, şöyle devam etti:
- "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bize 'çağdaş uygarlık düzeyini' hedef olarak göstermişti. Çok partili demokrasiye geçtikten sonra bu hedefe ulaşmak için gereken her şey yapıldı. Yollar, barajlar, üniversiteler, fabrikalar ardı ardına geldi. Turgut Özal, Türkiye'yi dünya rekabetine ve turizme açtı.
'Boğaz'ın altından geçmek, alıştığımız bir şey haline dönüştü'
- İlk dönem Demirel, Barajlar Kralı olmayı kendine hedef olarak seçti. Erbakan, makine yapan makinenin peşinden koştu. İçinde bulunduğumuz son döneme de Tayyip Erdoğan damgasını vurdu. Artık farklı, gelişmiş bir Türkiye var. Boğaz'ın altından geçmek, alıştığımız bir şey haline dönüştü. Köprüler, otoyollar, havalimanları, Anadolu haritasının her köşesini süslüyor.
- Dün de Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın en önemli merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son ve önemli bölüm açıldı. Diyorum ki... Demokrasimizin kıymetini bilelim. Bu yolda şehitler verdik ve ülke eserlerle doldu. Çamur siyasetine artık bu ülkede yer yok."
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