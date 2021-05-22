Ağırel: Mülteci akınında AB, Suriye'nin doktorunu, bilim insanını, sanatçısını alırken bize uyuşturucu kaçakçısı kalmış

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, 'Buzdağının görünen yüzü' başlığıyla yayımlanan yazısında son dönemde yaşanan uyuşturucu tartışmalarına farklı bir açıdan yaklaşmak istediğini söyledi.

200 milyar dolarlık bir pazarın söz konusu olduğunu belirten Ağırel, "Ne kadar büyük bir pastanın olduğunu görürsek; çatışmaların, mücadelelerin neden bu kadar şiddetli geçtiğini de az çok anlayabiliriz diye düşünüyorum" diye yazdı.

"Özellikle yasa dışı yollarla yapılan uyuşturucu ticaretinde söz konusu hayalimizde bile göremeyeceğimiz paralar söz konusu olunca suç çetelerinin, terör örgütlerinin uyuşturucu ile bağlantısının olmamasını beklemek fazla iyi niyet olur" ifadesini kullanan Ağırel, şöyle devam etti:

"Son dönemlerde yaşananlar neler getirecek hep beraber göreceğiz. Önceki yazımda Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından İskenderun Limanı'nda ele geçirilen 6 milyon 200 bin adet ve 1072 kilogram uyuşturucu hap operasyonu ile ilgili ulaştığım bilgileri yazmıştım. Söz konusu transit ticareti yapan firma Kırıkhan Vergi Dairesine kayıtlı Altın Atlar adlı firma. Sahibi ise Suriye/Hama uyruklu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Haşem Kaddur. Bu bilgiler burada dursun yeni ulaştığım bilgileri ise aktarayım.

Kolombiya'daki Buenaventura Limanı'nda 9 haziran 2020'de 5 ton kokain ele geçirilmişti. Bu kokainin İzmir Limanı'na geleceği ve alıcısının bir kimya firması olduğu bilgileri basında yer almıştı. Hatta öyle ki gelecek geminin Binali Yıldırım'ın ailesine ait olacağı bile ortaya atılmıştı. İnanmadığım bu iddiayı yine de kamunun haber alma hakkı adına Yıldırım'ın yakın çevresine sordum. Doğru olmadığını net bir şekilde aktardılar.

'Yine Suriye uyruklu biri ve yine uyuşturucu ticareti'