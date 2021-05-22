CHP lideri Kılıçdaroğlu: HDP ile bir ittifakımız yok, olsa söyleriz

Twitch yayıncısı 'Jahrein'in sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP ile bir ittifakımız yok, olsa söyleriz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitch’te, yayıncı 'Jahrein’in sorularını yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu, "HDP ile ittifak içinde misiniz, sizin için ne ifade ediyor? İttifak içinde değiliz. Bir ittifakımız var, ittifakı oluşturan partiler Demokrat Parti, Saadet Partisi, İyi Parti, biz. İttifakta olsak HDP ile söyleriz. Böyle bir şey yok. HDP'yi düşmanlaştırıyorlar. HDP bir siyasi parti. Meclis'te grubu var. Başkanvekili var... HDP ile bir ittifakımız yok" dedi.

Kılıçdaroğluda, "PKK terör örgütüdür. Gara operasyonunda bölücü terör örgütü dedik biz. MSB, resmi internet sitesinde bölücü terör örgütü diyor, biz de öyle diyoruz. Terör örgütü adının anılmasını ister terör yaparak. Kınıyor muyuz, elbette. Terörü kim nasıl yaparsa yapılsın karşı çıkmak politikayı bırakın insani görevimizdir. Biz bölücü terör örgütüne binlerce şehir verdik" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak" sorusuna da, "Biz bir ittifak oluşturduk. Cumhurbaşkanı adayını ittifakla oturup konuşmak zorundayız, aksi halde yanlış yaparız. Cumhur İttifakı'na benzer aksi halde. Orada bir kişi konuşuyor, herkes ona itaat ediyor. Millet İttifakı bu konuyu konuşmadı, gündeme gelmedi" dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok kendisinden korktuğunu söylerken, "Emin olun korkuyor benden. Doğruları söylediğim için korkuyor, doğrulardan korkuyor..." dedi.