Halil Falyalı: Ne Binali Bey'i ne de oğlunu tanıyorum

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in hakkındaki iddialarına yanıt veren Halil Falyalı, "Ne Binali Bey'i ne de Binali Bey'in oğlunu, hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir şekilde yan yana gelmedik. Telefon kayıtlarına bakılsın diyorlar, baksınlar" dedi.

Falyalı, "Kimsenin yapığı açıklama, bilmem ne bizi hiç bağlamaz. Bundan sonra da var olacağız. Siyasetçilerle görüşüyoruz, doğrudur hepsiyle görüşüyoruz. Sağcısıyla da görüşüyoruz solcusuyla da, iktidarıyla da" diye devam etti.

Cüneyt Özdemir'in canlı yayınına katılan Falyalı, şunları söyledi: