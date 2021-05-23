Halil Falyalı: Ne Binali Bey'i ne de oğlunu tanıyorum

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in hakkındaki iddialarına yanıt veren Halil Falyalı, "Ne Binali Bey'i ne de Binali Bey'in oğlunu, hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir şekilde yan yana gelmedik. Telefon kayıtlarına bakılsın diyorlar, baksınlar" dedi.
Falyalı, "Kimsenin yapığı açıklama, bilmem ne bizi hiç bağlamaz. Bundan sonra da var olacağız. Siyasetçilerle görüşüyoruz, doğrudur hepsiyle görüşüyoruz. Sağcısıyla da görüşüyoruz solcusuyla da, iktidarıyla da" diye devam etti.
Cüneyt Özdemir'in canlı yayınına katılan Falyalı, şunları söyledi:
- "Ne Binali Bey'i ne de Binali Bey'in oğlunu, hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir şekilde yan yana gelmedik. Telefon kayıtlarına bakılsın diyorlar, baksınlar. TMT'nin kurulduğu günden beri bizim ailemiz vatan için, millet için dimdik mücadele ediyor.
- Benim babam, bu millet ve ülke için Rumlara 3 defa esir düştü. Kimsenin yapığı açıklama, bilmem ne bizi hiç bağlamaz. Bundan sonra da var olacağız. Siyasetçilerle görüşüyoruz, doğrudur hepsiyle görüşüyoruz. Sağcısıyla da görüşüyoruz solcusuyla da, iktidarıyla da.
- Bir DEA raporundan bahsediliyor. Doğrudur basından gördük. 30 bin doların aklanmasından dolayı bir soruşturmadan bahsediliyor. Bir adam 30 bin doların aklanmasından böyle bir soruşturma yer mi? FETÖ'den tutuklu olan Metin Topuz aradı, görüşmek istedi. Görüşmedim.
- Bizim dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yatırımımız yok. Sadece lisanslı olan ülkelerde yasal bir şekilde bahis işi yapıyoruz. Game Over operasyonunda kardeşimin ismi geçti. Kıbrıs'tan Türkiye'ye geldi ve mahkemede beraat etti.
- Hiçbir zaman uyuşturucu faaliyetinde bulunmadık, tavsip de etmedik. Bu sözlere çok üzüldüm. Kaydım da yok. Vergi veriyoruz biz burada, her şeyimiz yasal. Hiçbir casinonun kapısında da güvenlik görevlisi olarak çalışmadık. Kıbrıs'ta ilk Ferrari’yi ben aldım.
- Sedat Peker'le şahsen hiç tanışmadım. Bir dönem Kıbrıs'a geldi ancak görüşmedik, hiçbir zaman iletişimim olmadı. Bu konuyla ilgili başka bir şey konuşmayacağım. Bizim yerimiz de yurdumuz da belli. Ben anlam veremedim bunlara gerçekten."
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