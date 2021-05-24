Kayıt
10:23 24 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Süleyman Soylu

    Soylu 'Operasyon başlattım' demişti: 'Köfteci Yusuf' iddianamesinin detayları ortaya çıktı

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 119
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1044486441_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_a73da6ca820805e6f4ce4ae5753b57f3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105241044570682-soylu-operasyon-baslattim-demisti-kofteci-yusuf-iddianamesinin-detaylari-ortaya-cikti/

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bursa'da Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Operasyonu başlattım" sözlerinin ardından gündeme gelen olayda, 'Köfteci Yusuf' iddianamesinin detayları ortaya çıktı.

    Bursa Cumhuriyet Savcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 18 sanıklı iddianamede, örgüt liderleri Erhan Kılıç ve Ahmet Akay'ın, Afyonkarahisar'da bulunan et entegre tesislerini Yusuf Akkaş'a satmak isterken, organize suç örgütü lideri olduğu belirtilen Sedat Peker'in adamları olduğunu söyledikleri belirtildi. İddianamede Peker'in sanıklar arasında olmadığı anlaşıldı.

    Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre iddianamede, örgüt mensupları arasında yapılan telefon konuşmalarına da yer verildi. Erhan Kılıç'ın, Ahmet Akay'a, Köfteci Yusuf Akkaş'ın restoranları hakkında internette domuz eti kullandığına ilişkin haberlerden sonra tavır değiştireceğine inandığını, haberlerin yayımlanacağı internet adreslerini de göndereceğini belirtirken, “Düğmeye basıldı” dedi.

    'Düğmeye basılmasından' sonra Köfteci Yusuf restoranlarında olaylar çıkarılmaya başlandı, aynı dönemde internet sitelerinde köftede domuz eti kullanıldığı da yayıldı. Soruşturmayı yürüten C. Savcısı Ahmet Şenol, iddianamede şunları belirtti:

    “Erhan Kılıç ile Cüneyt Günal arasında köfteci Yusuf'un restoranlarında domuz eti kullandığına dair internet haberlerinin takipçisi 3 milyon olan bir twitter kullanıcısına haber yaptırılıp anında milyonlarca kişinin görmesini sağlayacakları, bu tweeter kullanıcısına para vererek bu haberi sayfasında paylaştıracakları, haberin anında trend topic olacağı, 400-500 TL karşılığında bunu yaptıracakları, bunu yaparak mağdur Yusuf Akkaş'a kendilerinin neler yapabileceğini göstermiş olacaklardı.”

    © AA
    Sedat Peker'in kardeşi gözaltına alındı
    İddianamede, Yusuf Akkaş'ın yanındaki bir yöneticinin Erhan Kılıç tarafından kendisine yapılan son öneriyi de şöyle açıkladı:

    “İndirim yapıp tesisi size 22 milyon liraya verebilirim. Şayet yine olumlu bir adım gelmez ise Reis Sedat Peker'den bir emir gelir ise Yusuf'a zarar verebilirim. Ama ben bunu yapmak istemiyorum. ‘Yok bu tesis bizim işimizi görmez' diyorsanız 80 adet daire var gelip buraları alacak, hala yatırım yapamam ben sizden bir şey alamam diyorsa da 750 bin dolar Reis Sedat Peker'e bağış yapacak ve aramızdaki husumet bitecek. Dostluğumuz başlasın , ne bize bağlı gruplar ne de başka gruplar gelip sizi rahatsız etmesin , Reis Sedat Peker tekrardan Yusuf'u koruma altına almış olsun. Sen bu konuştuklarımızı git Yusuf' a anlat. Pazartesi gününe kadar parayı getirin bu iş bitsin.”

    İşkence görüntüleri izletmişler

    Erhan Kılıç, telefonunu açıp yüzleri belli olmayan birkaç kişinin, yüzü görünen başka bir kişiye işkence yaptıklarına ilişkin görüntüler de izletti. Kılıç, “Reis Sedat Peker'e küfür edenin sonu böyle olur” dedi

    Suç örgütü üyelerinin örgüte finans sağlamak amacıyla değişik faaliyetlere giriştiği belirtilen iddianamede örgütün definecilik faaliyeti de şöyle anlatıldı:

    “Örgüt lideri Erhan Kılıç ve örgüt üyeleri Cengiz Var, Hakan Koç, Ahmet Özbek, Mehmet Aydın ve Cüneyt Günal'ın 21 Ocak 2020 tarihinde Aksaray ilinde kaçak kazı yaparak tarihi eser elde etmeye yönelik faaliyette yer aldıkları, kazıda kullanılacak kepçe ekskavatör gibi araçları Hakan Koç'un temin ettiği, kendilerine yardımcı olan 5 kişinin kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle yakalanmış ve haklarında ayrı bir soruşturma başlatılmıştır.”

    18 şüphelinin yer aldığı dava Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Haziran'da başlayacak. Şüpheliler arasında Sedat Peker'in bulunmadığı, Peker'le ilgili ayrı bir soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi.

    Peker'in Köfteci Yusuf açıklaması

    Binali Yıldırım
    © AA
    Binali Yıldırım: Sedat Peker'in iddiaları kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz
    Peker ise yayınladığı 7. videoda Köfteci Yusuf iddialarına ilişkin olarak şunları söylemişti:

    Bir de Köfteci Yusuf. Devletin İçişleri makamında bir deli oturuyor, bu adam hasta, manyak. Köfteci Yusuf konusu nedir anlatayım. Köfte yemedim Süleyman. Köfte Süleyman. Bizim atalarımızın sürgünüyle ilgili Bursa’nın Gürsu ilçesinde bir anma etkinliği yapıldı. Ben oraya geldim, duyuru yapıldı. 15 bin kişi parkın içinde, internet görüntülerine bakabilirsiniz, 15 bin kişi de yukarıda konuşma yapacağım yerde bekliyor. Yer gök insan.

    Ben oraya gitmeden önce, gidenler aradılar. Köfteci Yusuf var senin hayranın tanışmak ister misin diye sordular. Ayıp olmasın nezaketen tanıştık. Kapattık. Başka ne hayatımda Köfteci Yusuf gördüm, ne köfte yedim ne bir şey yaptım. Sonra bu 4 arkadaş kim biliyor musunuz? Bir tanesi Afyon’un en zengin ailesi. Bilmem kaç bin tane daireleri, et kesim fabrikaları vardır, öbürü gazeteciler bilmem neyin yetkilisi ismi aklıma gelmiyor, öbür bir tanesi de diş malzemeleri ihraççısı. Bunlar hayatta sabıkaları olmayan, varlıklı arkadaşlar. Bu arkadaşlar demişler Köfteci Yusuf’a ‘Bizim et kesim yerimiz var, onu alır mısın? Değeri bu kadar, eksper değeri, biz sana daha ucuza verelim’ Bu da bunlar benim yakın diye çekinmiş birine demiş, emniyete gitmiş. Benim ne adım var, ne sanım var, ne de haberim var. Bu arkadaşları polis gözaltına almış şimdi hepsi serbest. Araştırıyoruz sonradan bu dosyanın içine bu şahıs bir daha gidiyor, ’Ben diyor Sedat Peker’den de davacıyım’ Telefonda tanıştık, köfteni bile yemedim. Farz edelim ki ben demiş olsam git yerini buna sat, eksper değerinden daha düşük, suç yok. Ama böyle de bir şey yok."

    Bir tane yeni savcı, üzerinde zan bırakmak için demiyorum ama bu kadar tesadüf kafa karıştırıcı. Avukatlıktan savcı olup aynı anda da özel yetkili, örgütlü suçlara bakan, benim dosya bir anda bu beyefendinin önünde. Vallahi zan altında bırakmak istemiyorum. Belki gerçek meslek adabı olan bir insandır bilmiyorum. Çünkü halen daha bu dosyayla ilgili aranmam yok. Yalancı bir adam yönetiyor İçişleri Bakanlığı’nı. Ben Köfteci Yusuf’un köftesini ne yapayım? 30 bin kişi Gürsu’da var. 10 tane köfte tezgâhı kurarım 30 bin kişiye satsam, Köfteci Yusuf’un bütün hasılatından daha çok param olur.

    Etiketler:
    Soruşturma, Açıklama, Süleyman Soylu, Sedat Peker
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahallesi’nde yaşayan ve çobanlık yapan Mehmet Şerif Karahan, sanayiden satın aldığı hurda malzemelerden 1.5 sene üzerinde çalışarak otomobil yaptı.
    Yüksekovalı çoban hurdadan ‘Hummer’ tarzı araba yaptı
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi rekor kırdı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet