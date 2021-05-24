CHP'li Özel'den 'Erkam Yıldırım' tepkisi: Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan yardımında bulunsaydı da kazıklanmasaydık

​CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım için kullandığı "Venezüella'ya test kiti, maske gibi malzemeler götürmüştür" ifadesini eleştirdi. Özel, "Keşke Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan yardımında bulunsaydı da kazıklanmasaydık" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ile ilgili yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Yıldırım'ın "Oğlum Venezüella'ya gitmiştir. Beraberinde de Kovid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerinin tespiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır" ifadesinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayan Özel, Ruhsar Pekcan’ın ortağı olduğu şirketten Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan satışı yapıldığını hatırlattı.

Özel, şunları yazdı:

"Mustafa Elitaş'ın ifadesiyle ülkemizin dezenfektana muhtaç olduğu için bakan eşinden dezenfektan aldığı günlerde, son başbakanın oğlu Venezuela'ya test kiti ve maske yardımında bulunmuş... Keşke Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan yardımında da bulunsaydı da kazıklanmasaydık."