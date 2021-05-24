Taksim Meydanı'nda gözaltına alınmamak için soyundu

Taksim Meydanı'nda 20 Mayıs Perşembe günü yaşanan olayda, Faslı 2 kadın turist, erkek arkadaş meselesinden tartışmaya başladı.
Ancak kadınların tartışması, kavgaya dönüştü. Birbirlerine saçlarından tutup vuran kadınları gelen polis ekipleri, güçlükle ayırdı.
Kavganın ardından polis, kadınları ifadeleri alınmak üzere polise merkezine götürmek istedi. Ancak kadınlardan biri, polislere direnmeye başladı. Polis aracına binmek istemeyen kadın, soyundu.
Taksim Meydanı’nda erkek arkadaş için kavga eden Faslı 2 kadın turistten biri, polis tarafından gözaltına alınmak istenince soyundu https://t.co/JpAQNNwS7z pic.twitter.com/Q0CF4ptoAR— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 24, 2021
Polis ekiplerinin iknasıyla giyinen kadın, gözaltına alındı.
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