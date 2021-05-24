Arkadaş cinayeti şüphelisi: Aynı kıza aşık olmuştuk

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen olayda, Deniz Ö. ile arkadaşı Salih Can Çetin arasında parkta alkol aldıkları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz Ö. yanındaki bıçakla Çetin'i göğsünden yaraladı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre Çetin yere yığılırken, Deniz Ö. kaçtı. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Çetin, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çetin'in cansız bedeni, savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis parkta inceleme yaparken, Buca Emniyeti Müdürlüğü ekipleri kısa sürede Deniz Ö.'yü yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Deniz Ö., emniyete getirildi. Deniz Ö.'nün ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Aynı kıza aşık olmuştuk, aramızda bu nedenle kavga çıktı. Kendimi kaybettim. Olay bu şekilde gerçekleşti, çok pişmanım" dediği öğrenildi.