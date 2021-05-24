Cüneyt Özdemir: Binali Yıldırım, oğlunun Venezüella'ya biraz meraktan biraz yeni fırsatlar var mı diye gittiğini söyledi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kendisini aradığını söyledi. Özdemir'in aktardığına göre Yıldırım, 'oğlunun Venezüella'yı biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez aralık ayında ziyaret ettiğini' söyledi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ile ilgili yaptığı açıklamayı YouTube'daki canlı yayınında değerlendirdi.

Özdemir, yayını kişisel Twitter hesabında da "Sayın Binali Yıldırım'ın oğlunun Venezüella ilişkisi ile ilgili iddiaların bir kısmına verdiği yanıt doğru. (Sadece bir kez gittiğini ben de teyit ettim.) Ancak diğer kısmına verdiği yanıtı geziye katılan AK Partililer doğrulamıyor" notuyla paylaştı.

Bunun üzerine Yıldırım'ın kendisini aradığını söyleyen Özdemir, gerçekleştirdikleri görüşmeyi şöyle aktardı:

"Biraz önce Sayın Binali Yıldırım telefonla aradı ve oğlu ile ilgili Venezüella gezisine dair yanlış bir algı oluşturulduğunu belirtti. Oğlunun Venezüella'yı biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez aralık ayında ziyaret ettiğini söyledi.

Heyetten ayrı gayriresmi olarak geziye katıldığını kendi imkanları ile Kovid ile mücadelede kullanılacak malzeme götürdüğünü (başka ülkelere ziyarete gittiğinde de götürüyormuş), ayrıca çeşitli hayır işlerinde de bulunduğunu belirtti.

Venezüella'daki hayır işlerini ise prensip olarak (genelde) söylemeyi uygun görmedikleri için açıklamasında özellikle belirtmediğini ve diğer açıklamalarla herhangi bir çelişki olmadığını da ekledi. Bir gazeteci olarak bana yapılan açıklamayı sizlerle paylaşıyorum."

2) Heyetten ayrı gayrı Resmi olarak geziye katıldığını kendi imkanları ile kovid ile mücadelede kullanılacak malzeme götürdüğünü (başka ülkelere ziyarete gittiğinde de götürüyormuş) ayrıca çeşitli hayır işlerinde de bulunduğunu belirtti. + — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) May 24, 2021

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