Türkiye’deki Kolombiyalılar, ülkelerindeki gösterilere destek için Ankara’da eylem yaptı

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde bir araya gelmeye devam ediyor. Kolombiya’daki protestolara bir destek de Ankara’daki Kolombiya Büyükelçiliği önünden geldi.

28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler yapılan Kolombiya'da binlerce kişi sokaklarda ve bugüne kadar onlarca eylemci polis ve askerin müdahalesinde hayatını kaybetti.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’nin vergi reformu yasa tasarısına karşı başlayan gösteriler, başta başkent Bogota olmak üzere Medellin, Cali, Bucaramanga ve Valle del Cauca gibi büyük şehirlerde 26 gündür devam ediyor.

Ankara'da bir grup, 'Türkiye’deki Kolombiyalılar, Kolombiya’daki Kardeşlerimizle Dayanışma İçindeyiz' çağrısıyla Kolombiya Büyükelçiliği önünde bir araya gelmek istedi.

Polis, elçilik önünde toplanılmasına ve açıklama yapılmasına izin vermedi. Bunun üzerine açıklama elçilik binasından biraz uzakta gerçekleştirildi. Açıklamada "İnsan haklarını ihlal eden, kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen eylemleri açık ve kesin olarak reddediyoruz. Yaşam hakkına öncelik veren, kamusal ve özel varlıklara verilen zararı ve protesto hakkının ifadelerini farklılaştıran bir hükümet anlatısı yerleştirin" denildi.

Duque hükümeti, 2 Mayıs’ta yasa tasarısını ‘yeniden değerlendirilmek’ üzere geri çekse de gösteriler sona ermedi.

Kolombiya hükümeti ile Ulusal Grev Komitesi arasında devam eden görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı.