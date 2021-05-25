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    Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    © AA / Aytuğ Can Sencar
    Türkiye
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 15-21 Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu tarihler arasında il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vakası sayılarına yer vererek, düşüş eğiliminin sürdüğünü belirtti.

    Vaka sayısı en çok azalan illerin bilgisini de paylaşan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız." ifadelerine yer verdi.

    Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.

    Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.

    Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.

    İllerin 15-21 Mayıs'taki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayıları, yüksekten aza doğru şöyle sıralandı:

    "Gümüşhane 163,72, Erzurum 151,40, Bolu 139,14, Kütahya 134,91, Kars 134,77, Kocaeli 130,73, Zonguldak 129,90, İstanbul 123,88, Bilecik 123,45, Ankara 123,02, Ağrı 122,52, Eskişehir 120,72, Rize 119,64, Kayseri 118,82, Düzce 118,02, Ordu 117,28, Tokat 112,90, Ardahan 110,23, Kırklareli 108,64, Niğde 106,61, Isparta 105,38, Sivas 102,38, Kastamonu 99,10, Çorum 99,03, Samsun 97,19, Çankırı 97,18, Burdur 96,97, Bitlis 96,58, Kırıkkale 94,37, Konya 94,31, Sakarya 94,28, Trabzon 93,73, Erzincan 92,56, Tekirdağ 90,84, Malatya 90,06, Yozgat 88,29, Balıkesir 86,35, Kırşehir 84,76, Giresun 84,69, Bartın 83,43, Afyonkarahisar 82,64, Tunceli 80,29, Bursa 80,28, Amasya 79,29, Artvin 74,93, Nevşehir 74,76, Karabük 73,48, Denizli 73,2, Çanakkale 72,75, İzmir 72,75, Karaman 72,57, Gaziantep 67,06, Bayburt 65,93, Bingöl 65,66, Uşak 64,69, Batman 64,16, Diyarbakır 62,74, Edirne 62,54, Elazığ 61,91, Manisa 60,59, Aksaray 58,86, Hakkari 56,68, Muğla 56,26, Sinop 51,28, Van 50,72, Şanlıurfa 50,68, Iğdır 50,67, Kilis 50,42, Mardin 49,84, Yalova 48,54, Antalya 47,01, Muş 41,84, Adıyaman 40,32, Kahramanmaraş 35,95, Şırnak 35,15, Siirt 34,13, Mersin 33,55, Aydın 31,10, Adana 18,90, Hatay 16,69, Osmaniye 15,68"

    Etiketler:
    Kovid-19, vaka, Fahrettin Koca
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