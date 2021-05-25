Adnan Oktar'ın Batman'a sevk edildiği iddiasına yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve muhtelif suçlardan, ceza infaz kurumunda barındırılan hükümlü Adnan Oktar hakkında bazı basın yayın organlarında 'Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği' yönünde haberlerin yer aldığı belirtilerek, "Adı geçen hükümözlü hakkında, herhangi bir nakil planlaması ya da verilmiş bir nakil emri bulunmamakta olup bu konuda basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.