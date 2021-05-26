Sinovac ile ilgili randevu sorunu devam ediyor

Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) uygulanan Sinovac aşısında randevu sorunu yaşanıyor. Dr. Recep Koç, "Sinovac aşısı sanırım gelmiş ama henüz ASM’lere dağıtımı yapılmadı. Biz ASM’lerde bu süreçte sadece ikinci doz randevusu olanlara aşı yaptık" dedi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sinovac tarafından geliştirilen aşı için randevu sorununun sürdüğü öğrenildi. Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) yapılan aşının ilk dozunu almak isteyenlere 20 gündür randevu verilmediği belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Recep Koç, "Aşı randevularımız açık ama Sinovac aşısı için alınamıyor. Sinovac aşısı sanırım gelmiş ama henüz ASM’lere dağıtımı yapılmadı. Biz ASM’lerde bu süreçte sadece ikinci doz randevusu olanlara aşı yaptık. 20 günlük dönemde çok aşı yapamadık" dedi.