Irak'ta 'Beni kim öldürdü?' protestosunda 1 ölü, 45 yaralı

Irak’ta son dönemlerde aktivistleri hedef alan suikast ve kaçırma olaylarını protesto etmek için başkent Bağdat’taki ünlü Tahrir Meydanı’nda düzenlenen "Beni kim öldürdü?" adlı eylemlerde olaylar çıktı.
"من قتلني" شعار يرفعه متظاهرين وسط العاصمة العراقية بغداد#العراق #من_قتلني pic.twitter.com/V3XV1XHpNW— IranWire Arabic/ إيران وير (@iranwirearabic) May 25, 2021
Protestocuları Tahrir Meydanı’nda sıkıştırmaya çalışan güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Tayaran Meydanı’ndan Tahrir Meydanı’na geçmeye çalışan protestocuları güvenlik güçleri gaz ve ses bombası kullanarak engellemeye çalışırken, protestocular ise polise taşla karşılık verdi.
The use of tear gas grenades against the demonstrators pic.twitter.com/cAsOvUtwJR— المرصد العراقي Iraqi Observatory for Human Rights (@IOHRiraq) May 25, 2021
Çıkan şiddet olaylarında ilk belirmelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi yaralandı. Çıkan olayların ardından protestocuları dağıtmayı başaran güvenlik güçlerinin Tahrir Meydanı’nda tamamen kontrolü sağladığı aktarıldı.
Scenes coming from #iraqiprotest are devastating! Our hearts & minds go with our brave comrades demanding justice for 800+ activists who've been killed with impunity since October 2019.— Wafa Ali Mustafa #savesheikhjarrah 🇵🇸 (@WafaMustafa9) May 25, 2021
We're with u! One fight, one way!🇮🇶✌🏽#endempunity #مليونية_تشرينية#من_قتلني#العراق_ينتفض pic.twitter.com/PE9mB7WUPD
Irak İnsan Hakları Komiserliği verilerine göre, Ekim 2019’da başlayan hükümet karşıtı protestolarda 89 suikast gerçekleşti. Protestocular, suikast olaylarının arkasında İran destekli silahlı grupların bulunduğunu iddia ediyor.
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