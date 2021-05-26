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    Medya partnerliğini Sputnik'in üstlendiği Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'ndan görüntüler.

    4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi katılımcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    Sputnik’in medya partnerliğini üstlendiği 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi 1-2 Haziran tarihleri arasında sanal olarak gerçekleşecek. Bu yıl zirvenin gündem maddeleri Türkiye’nin kendi nükleer teknolojisini gerçekleştirme çalışmaları ve Akkuyu NGS’de Türk firmalarını bekleyen iş fırsatları.

    Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’nın en önemli nükleer etkinliği olan, 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın destekleriyle Nükleer Sanayi Derneği (NSD) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenleniyor. 

    Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu’nun (Rosatom) ana sponsor, Sputnik’in ise medya partneri olduğu etkinlik, pandemi koşulları nedeniyle bu yıl sanal olarak 1-2 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

    ‘Zirve, başta Akkuyu NGS olmak üzere yaklaşık 30 nükleer santral projesinden pay almayı hedefleyen yerli sanayicilerimiz için çok önemli bir platform’

    Nükleer Sanayi Derneği (NSD) Başkanı Alikaan Çiftçi, nükleer enerjinin enerji karmasındaki payını artıracak küçük modüler reaktörlerin, Türkiye’nin gelecek nükleer enerji yatırımları için dikkat çekici bir çözüm olabileceğini vurguladı. Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için Türkiye için nükleer enerji yatırımlarının son derece önemli olduğunu ifade eden Çiftçi, NPPES 2021’de inşaat maliyetlerini ve süresini düşüren SMR’leri ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki (NGS) güncel gelişmeleri tartışacaklarını açıkladı. 

    NPPES’in uluslararası bir iş ağına dönüştüğüne de dikkat çeken Çiftçi, bu yıl Rusya, Almanya, İspanya, Japonya ve İngiltere’den nükleer sanayinin önemli oyuncularını Türk sanayicileriyle sanal stant alanlarında ve ikili görüşme odalarında buluşturacaklarını belirtti. Çiftçi, “Başta Akkuyu NGS olmak üzere Afrika ve Ortadoğu’daki yaklaşık 30 nükleer santral projesinden pay almayı hedefleyen yerli sanayicilerimizin iş görüşmeleri yapması için NPPES çok önemli bir platform olacak” dedi.

    ‘Hedefimiz kendi nükleer teknolojisini üreten bir ülke olmak’

    Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ise sekiz yıldır yürüttükleri nükleer sanayi kümelenme projesi Nükleer Sanayi Kümelenmesi’nin (NÜKSAK) sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek, Türk sanayicisinin gücüyle Türk bilim insanlarını buluşturacakları ergimiş tuz reaktörü geliştirme projelerinin ayrıntılarını NPPES’te aktaracaklarını vurguladı.

    Özdebir, Türkiye’nin dünyanın en büyük rezervlerinden birine sahip olduğu toryumu yakıt olarak kullanacak 4. nesil nükleer reaktör hedeflerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından desteklendiğini, bu milli projede kamu, sivil toplum, üniversite ve özel sektör olarak güçlü bir ortaklık yaptıklarını bildirdi. 

    Türkiye’nin cari açığını kapatmak için son derece önemli olacak ergimiş tuz reaktörü geliştirme hamlesi ile Türkiye’nin yerli, milli, ekonomik ve güvenli nükleer teknolojisini kendi üreteceğini açıklayan Özdebir, NPPES’te bu proje için sanayicilerle görüşmeler gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi. Özdebir, “Hedefimiz kendi nükleer teknolojisini üreten bir ülke olmak. Nükleer alanında 11 ülkeden oyuncular pazarda, biz de Türkiye’yi 12’nci ülke olarak bu üst lige çıkaracağız” dedi.

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    Etiketler:
    Alikaan Çiftçi, Nurettin Özdebir, Rosatom, Ankara Sanayi Odası (ASO), Nükleer Sanayi Derneği, TÜBİTAK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer santral, Nükleer güç, Nükleer, Akkuyu NGS, Zirve, Sputnik, NPPES, 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi
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