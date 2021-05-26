BioNTech aşısının yeni partisi Türkiye'de

Bu yıl için toplam 120 milyon doz aşı göndermesi beklenen BioNTech yeni parti aşıları teslim etmeye başladı. Aşılar Ankara'ya ulaştı.

Daha önce eksi 80 derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin Avrupa İlaç Ajansı'nın 'BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğunu ve aşı dolaplarında 2-8 derece arasında 5 gün yerine bir ay saklanabileceğini' açıklamasının ardından aşılamada izlenen yol haritası, Sağlık Bakanlığı'nca yeniden değerlendirmeye alındı.

100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik V aşısı için anlaşmalar sağlanmıştı.

Aile sağlığı merkezlerinde de uygulanacak

Yeni kararla BioNTech aşıları da Sinovac gibi Aile Sağlığı Merkezleri'nde hekimlerin gözetiminde yapılabilecek.