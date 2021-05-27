Soylu'ya silahla destek veren din öğretmeni hakkında inceleme başlatıldı

Süleyman Soylu'ya destek olmak için tüfekli fotoğrafını "600 Metreden nokta atışı. 800 metre kola, bacağa. Yani 800 metreden fazla yaklaşma," diyerek paylaşan din öğretmeni Yunus Taşkıran hakkında MEB tarafından inceleme başlatıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde silahlı fotoğrafını paylaşıp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek mesajı veren din kültürü öğretmeni Yunus Taşkıran hakkında Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Taşkıran,sosyal medya hesabından paylaştığı "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız” mesajını alıntılayarak silahlı fotoğrafı ile birlikte mesaj paylaştı. Taşkıran mesajında, Soylu’ya, "Biz de senin emrindeyiz Aga. 600 Metreden nokta atışı. 800 metre kola, bacağa. Yani 800 metreden fazla yaklaşma" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, olayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu paylaşımı yapan zat, bir din öğretmeni! Çocuklarımıza, iyiliği, doğruluğu, sevgiyi ve hoşgörüyü öğretmesi gerekirken, ‘kaç metreden bacağa, kola atış yapabilirim’ paylaşımı yapıyor. Kimin koluna, bacağına ateş edecek acaba? Kendi insanımızın mı? Siyaset, camiye, kışlaya, okula girerse toplum huzuru bozulur. Bu en açık örneği! Yetkilileri gereğini yapmaları için göreve davet ediyorum.”