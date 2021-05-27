Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, AA'yı ziyaret etti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Yerhov’u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Büyüklelçi Yerhov da iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.

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