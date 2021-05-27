'Türkiye'nin en uzun grafitisi': İGA, İstanbul Havalimanı yolunu rengarenk boyadı

İGA'nın twitter hesabından, "Pandemi de olsa hayatın renklerinden asla vazgeçmiyoruz! #İstanbulHavalimanı’na gelen yolcularımızı, @filliboya renkleri ile hayat bulan Türkiye’nin en uzun tek parça grafiti çalışması ile rengarenk karşılıyoruz." açıklaması yapıldı.

Pandemi de olsa hayatın renklerinden asla vazgeçmiyoruz! 😍#İstanbulHavalimanı’na gelen yolcularımızı, @filliboya renkleri ile hayat bulan Türkiye’nin en uzun tek parça grafiti çalışması ile rengarenk karşılıyoruz! pic.twitter.com/HgfX8bZV8c — İGA Istanbul Airport (@igairport) May 27, 2021

​Filli Boya'nın kurumsal sosyal medya hesabından yapılan duyuruda da "İlham veren renklerimizle İstanbul Havalimanı yolu üzerinde bulunan duvarda Türkiye'nin tek parça en uzun grafiti çalışmasına imza attık. @igairport." ifadelerine yer verildi.

İlham veren renklerimizle İstanbul Havalimanı yolu üzerinde bulunan duvarda Türkiye'nin tek parça en uzun grafiti çalışmasına imza attık.@igairport pic.twitter.com/gGy8tGXSYo — Filli Boya (@filliboya) May 27, 2021

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