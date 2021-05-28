Kayıt
10:17 28 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank

    Bakan Varank: Türkiye'nin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında

    © İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1044501514_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_a37f77a2d909ba6471ddf1129e4d6ca4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105281044603237-bakan-varank-turkiyenin-inovatifasiadayi-faz-2-asamasinda/

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen virüs benzeri parçacıklara (VLP) dayalı aşıda Faz-1 aşamasının başarıyla tamamlandığını belirterek, "Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz-2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, VLP tipi aşının Faz-2 aşaması için çağrıda bulundu.

    Paylaşımında, "En yenilikçi aşı adayımızda Faz-1 aşamasını başarıyla tamamladık. Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz-2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz" ifadelerine yer veren Varank, aşının tüm dünyaya şifa olmasını istediklerini vurguladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada da ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi'nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirilen yerli VLP tipi aşı adayının insan denemelerinde yeni bir aşamaya geçildiği kaydedildi.

    Buna göre, Faz-1 aşamasında güvenilirliği kanıtlanan VLP tipi aşının etkinliğini ölçecek Faz-2 evresi için çalışmalar başladı.

    Faz-1 aşamasında Bakan Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte toplamda 38 kişinin gönüllü olarak aşı yaptırdığı insan denemelerinin Faz-2 aşamasına en az 480 gönüllü katılacak.

    Gönüllüler 18 yaşını doldurmuş, herhangi bir sağlık sorunu veya hastalığı olmayan, genel sağlık durumu iyi kişilerden seçilecek. Gönüllülerin, Kovid-19 antikoru geliştirmemiş olması, Kovid-19 PCR, HIV, Hepatit B ve C testlerinin negatif çıkması istenecek.

    Hamileler gönüllü olamayacak. Gönüllülerin, tam kan sayımına, karaciğer, böbrek fonksiyonlarına ve kan şekerine bakılacak. Ayrıca gönüllülerden bilgilendirilmiş onay formunu imzalamaları istenecek.

    3 hafta arayla 2 doz aşı

    Tüm bu kriterleri karşılayan 480 gönüllüye, subkutan enjeksiyonu yöntemiyle yani koldan kas içine değil, deri altına aşı yapılacak. Gönüllülere 3 hafta arayla iki doz aşı uygulanacak.

    Hem Vuhan hem de İngiliz varyantına karşı etkili olacak şekilde hazırlanan Faz-2 aşıları, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezinin koordinatörlüğünde, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanacak.

    21 gün arayla yapılacak aşılamalar sonrası gönüllülerin bağışıklıkları bir yıl boyunca izlenecek. Gönüllüler, bu süre zarfında düzenli aralıklarla muayeneden geçecek.

    Faz-2 aşılama çalışmalarının tüm gönüllülerde tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde yaygın uygulama yapılabilmesi için gerekli olan Faz-3, yani temel klinik çalışma aşamasına geçilecek. Faz-3'te aşılar, Türkiye genelinden seçilecek 40'a yakın merkezde 10 bini aşkın gönüllüye uygulanacak.

    DSÖ listesinde

    Dünyada sayılı, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisiyle geliştirilen aşı adayı, 30 Mart'ta da Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 aşı adayları listesinde yer alarak dünyada bu türde klinik aşamaya geçen 4'üncü aşı adayı oldu.

    Bakan Varank, Mayda ve İhsan Gürsel hocaların çalışmalarını yerinde görmek amacıyla ocakta Nobel İlaç'ın Gebze TÜBİTAK Marmara Teknokent'teki (MARTEK) Biyoteknolojik İlaç Tesisi'ni ziyaret etti. Varank, 17 Nisan'da TÜBİTAK Başkanı Mandal ile birlikte Ankara Onkoloji Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi'ne gelerek ilk doz aşıyı oldu. Varank ve Mandal'a 7 Mayıs’ta da ikinci doz aşı uygulanmıştı.

    VLP tipi aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor.

    Gürsel çiftinin geliştirdiği aşı adayının özelliklerinden biri de diğer VLP tipi aşılardan farkı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteininin de aşı antijeni olarak kullanılıyor olması şeklinde ifade ediliyor. Bu yönüyle dünyada klinik faza giren bir aşı adayı bulunmuyor.

    Gönüllü farkındalığı

    Yerli aşının Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarında gönüllülük büyük önem taşıyor. Gönüllü farkındalığının artırılması amacıyla TÜBİTAK KOVID-19 Türkiye Platformu ile Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin internet sitesinde başvuru sayfası açıldı.

    Gönüllü olmak isteyenler, başvurularını www.onkoloji.gov.tr ve covid19.tubitak.gov.tr adreslerinde bulunan 'gönüllü formu'nu doldurarak yapabiliyor.

    İlgili konular:

    Türkiye gazetesi: Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir
    TÜBİTAK Başkanı Mandal: Kovid-19 Türkiye Platformu'ndaki 2 aşımız DSÖ listesinde
    Türkiye genelinde yapılan aşı sayısı 28 milyonu geçti
    Etiketler:
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye, Koronavirüs testi, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Mustafa Varank
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında: 'Türkiye'ye futbolcu olmak için gelmiştim'
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet