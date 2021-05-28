Rus Büyükelçi Yerhov’dan Ticaret Bakanı Muş’a ziyaret

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Görüşmede taraflar, Rusya ve Türkiye arasında karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomik işbirliği perspektiflerini ele aldı."
Büyükelçi Aleksey #Erkhov, Türkiye Ticaret Bakanı @mehmedmus’a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede taraflar, Rusya ve Türkiye arasında karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomik işbirliği perspektiflerini ele aldı. pic.twitter.com/ZtyCeE0pdP— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) May 28, 2021
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