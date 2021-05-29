CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, eski Meclis Başkanı Cindoruk ile Şişli'deki evinde bir araya gelirek, gündeme ilişkin görüştü.
Cindoruk, Demokrat Parti, Doğruyol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi gibi partilerde yöneticilik yapmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a ziyarette bulundu.
Kılıçdaroğlu, eski Meclis Başkanı Cindoruk ile Şişli'deki evinde bir araya gelirek, gündeme ilişkin görüştü.
Cindoruk, Demokrat Parti, Doğruyol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi gibi partilerde yöneticilik yapmıştı.
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