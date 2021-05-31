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    Üsküdar'da defineciler tarihi köşkü talan etti

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    Sputnik Türkiye
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    Üsküdar'daki Tarihi Kandilli Köşkü, kaçak kazı yapan defineciler tarafından talan edildi. Kent Araştırmacısı Berk Erkent, tarihi köşkün bir an önce korunma altına alınması gerektiğini dile getirdi.

    İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Tarihi Kandilli Köşkü, Osmanlı Bankası'nın kurucularından İngiliz David Glavany tarafından 1893 yılında yaptırıldı.

    Köşkün duvarlarının kum taşı ve granitten yapılması, köşkün bugünlere ulaşmasını sağladı. Hak sahipleri arasında dava ve mahkeme süreci devam ederken 130 yıllık tarihi köşk definecilerin hedefi haline geldi.

    İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre yıllarca süre gelen bakımsızlığın yanı sıra defineciler köşkün her köşesini istila etti. Köşk içerisinde bulunan ahşap merdivenler yıkılırken, eşyalar hırsızlar tarafından çalındı.

    © İHA
    Tarihi köşk zamanla harabeye döndü.

    'Bir an evvel korunma altına alınması gerekiyor'

    Tarihi Kandilli köşkünün önemli bir kültür mirasını olduğunu belirten Kent Araştırmacısı Berk Erkent, "Tarihi Kandilli Köşkü bizler için çok önemli bir kültür mirası. Yaklaşık 130 yıllık bu tarihi köşk boğazın iki yakasına nazır bir konumda yer alıyor. Köşk 1983 yılında Osmanlı Bankası kurucularından İngiliz bir kişi tarafından inşa edilmiştir. Şu an için ise mülkiyeti ile alakalı bazı problemler yaşanmaya devam ediyor" dedi.

    Erkent, "Aslında hepimize ait olan bu miras, bazı farklı niyetli kişiler tarafından tarafından talan edilmiş vaziyette. Bu gibi önem arz eden yapıların özellikle koruma altında olması gerekiyor. Köşkün son hali ise gerçekten düşündürücü ve üzücü. Definecilerin bu arayışı aslında hiçbir zaman bitmeyecek fakat buralarda yaptıkları çalışmalarda arayışlarda bu tarihi dokulara önem vermeleri gerekir" diye konuştu. Erkent, son olarak şunları söyledi:

    • "Köşkün şu an duvar ve zeminlerinde açılmış çukur alanlar var. Tarihi Kandilli Köşkü'nün bir an önce koruma altına alınması ve gerekenin yapılması hepimiz için sevindirici bir haber olacaktır"
    © İHA
    Kent Araştırmacısı Berk Erkent, tarihi köşkün bir an önce korunma altına alınması gerektiğini dile getirdi.
    Etiketler:
    tarihi bina, tarihi yerler, Define, Üsküdar, İstanbul
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