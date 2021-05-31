İsrail Başkonsolosluğu önünde Mavi Marmara protestosu

Mavi Marmara saldırısının 11. yıldönümünde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yapan bir grup, saldırıyı protesto etti.

Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde 12.30'da bir araya gelen 'Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları' adlı oluşum üyesi bir grup, 31 Mayıs 2010 tarihinde Mavi Marmara gemisine İsrail tarafından düzenlenen kanlı saldırıyı protesto etti. Konsolosluk önünde 'Mavi Marmara'yı unutma! Normalleşmeye Hayır! İsrail'e boykot, Filistin'e özgürlük' yazılı pankart açan grup üyeleri, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup sözcüsü Kutlu Dane tarafından yapılan basın açıklamasında şunlar yer aldı: