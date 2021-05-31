İstanbul Milletvekili Şık: TİP olarak, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak üzere bağımsız bir komisyon kuruyoruz

Şık, Medyascope kanalında katıldığı programda komisyonda, gazeteciler ve hukukçuların olduğunu belirtti.

Meclis'te iddiaları araştırmak üzere komisyon kurulması önerisinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlatan Şık, "Bunun için biz kendimiz bağımsız bir komisyon kuruyoruz. İçinde gazeteciler ve hukukçular var. Hep birlikte tüm bu iddiaları araştırıp dört başı mamur bir rapor haline getirmeye çalışacağız" dedi.