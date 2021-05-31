Rize'nin İkizdere ilçesinde gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yasağı 15 gün uzatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, İkizdere'de İyidere Lojistik Merkezi sahasına deniz dolgu malzemesi temini maksadıyla, Cevizlik ve Gürdere sınırları içerisinde bulunan sahada yapılan taş ocağı çalışmasına yönelik protesto eylemleri yapıldığı, eylemlerin devam ettiği ve toplumun farklı kesimlerinden kişilerce katılımlar olduğu belirtildi.

İyi niyetli başladığı varsayılan protesto, basın açıklaması, gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerin, korsan gösterilere dönüştürülebileceği vurgulanan açıklamada, "İyi niyetle başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklaması gibi etkinliklerin terör örgütlerine müzahir kitlelerce-gruplarca amacından saptırılarak farklı terör örgütlerinin ve marjinal grupların propaganda aracına çevrilmesi yönünde gayretlerin olacağı öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Çeşitli sosyal medya alanlarında tam kapanma döneminin bitmesinin ardından olası kademeli normalleşme döneminin başlaması ile İkizdere'de devam eden çalışmaya yönelik karşıt olan kişi ve gruplarca daha çok insanın katılımı ile geniş çapta eylemlerin yapılması yönünde paylaşımlar yapıldığı kaydedilen açıklamada, şunlar belirtildi:

"Benzer şekilde İkizdere ilçemizde yapılan çalışmalara ve İyidere Lojistik Merkezi gibi yatırımlara taraf olduklarını ve desteklerini beyan eden kişi ve gruplarca da olası kademeli normalleşme döneminde geniş katılımlı karşıt etkinlikler düzenleneceği ve planlanacağı yönünde paylaşımlar ve hazırlıklar yapıldığı incelenmiştir. Vatandaşlarımızı kamu otoriteleri ve kamu görevlilerine veya farklı fikir ve bakış açılarına sahip kişileri gruplar halinde birbirlerine karşı kışkırtarak ya da güvenlik güçleri ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getirerek kaos yaratılmasına zemin hazırlanacağı, hem salgın yönetim süreci sekteye uğratılırken hem de ülkemizin uluslararası kamuoyunda itibarsızlaşmasına sebebiyet verilebileceği, dolayısıyla Anayasa ile güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları gibi temel hak ve hürriyetlerin istismarına yol açılabileceği değerlendirilmektedir."

İkizdere'de 17 Mayıs 2021 günü saat 00:01'den başlayarak, 15 gün boyunca yasaklama kararı uygulandığı belirtilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

"İfade edilen risklerin henüz ortadan kalkmadığı değerlendirildiğinden, bu kapsamda belirtilen yasal çerçeve ve ilgili kanunların amir hükümleri doğrultusunda, İkizdere sınırları içerisinde, farklı kesimler arasında gerilim yaşanmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve halk sağlığının korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarına mahal verilmemesi, yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilebilmesi maksadıyla: meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda ve benzeri her türlü alan ve ortamda yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, basın açıklaması yapma ve benzeri etkinlikler 1 Haziran 2021 günü saat 00.01'den başlamak suretiyle, 15 gün boyunca yasaklanmasına karar verilmiştir."