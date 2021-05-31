Gezi Parkı eylemlerinin 8. yılında Taksim Dayanışması tarafından anma etkinliği gerçekleştirildi. Taksim'deki etkinlikte geniş güvenlik önlemleri alan polis, İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm ara sokakları kapattı.

Gezi Parkı eylemlerinin 8. yıl dönümünde Taksim'de anma etkinliği çağrısında bulunan Taksim Dayanışması, Makina Mühendisleri Odası Beyoğlu şubesi önünde toplandı.

Gezi'nin 8. yılı: Beyoğlu genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı, İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün ara sokaklar kapatıldı https://t.co/m6rs4dHkps pic.twitter.com/vync4k0sol — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 31, 2021

​Taksim genelinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydana giriş çıkışlar kapatılırken, İstiklal Caddesi'ne açılan bütün ara sokaklara da polis barikatı kurulduğu görüldü.

TMMOB önünde açıklama yapan Taksim Dayanışması, valilik ve emniyet müdürlüğüne 'barikatları açma' çağrısında bulundu.

Taksim Dayanışması'ndan İstanbul Valiliği'ne çağrı: Barikatları açın, anayasal demokratik hakkımızı kullanacağız https://t.co/m6rs4dHkps pic.twitter.com/vyAz8qzcjV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 31, 2021

​Taksim Dayanışması tarafından yapılan basın açıklamasından satır başları şöyle:

Bundan 8 sene önce, bu iktidar insanlık onurumuza dokunduğu için, haklarımızı gasp ettiği için, kentsel hafızamızı yok ettiği için, doğayı ranta kurban ettiği için, bize yaşam alanı bırakmadığı için Gezi'de buluşmuş, bir arada olmanın coşkusunu, gerçeği haykırmanın gururunu, direnmenin onurunu yaşamıştık.

Pandemi süreci bir kez daha gösterdi ki, bu iktidar halkına düşmandır. Yasaklar, cezalar hep halka iken, tüm imtiyazlar ise bir avuç muktedirden yanadır.

O kürsülerden çekilen azarlar, savrulan tehditler, hukuksuz yargılamalar, siyasi tutuklamalar... Hepsi korku salmak için. Çünkü iktidarlarını ayakta tutabilmenin tek yolu bu.

'Tertemiz bir halk hareketi olarak anılacağız'

Gezi'yi yargılamaya kalktılar. Üçüncü kez torba dava ile adını kirletmeye çalışıyorlar. 10 bin kere de yargılasanız Gezi'nin haklılığı ve gerçekliği karşısında her seferinde yenileceksiniz. Gezi, defalarca ortaya saçılan mafya-devlet-sermaye-çete ilişkilerine benzemez.

Biz direnişin adıyız, onlar saldırının. Bu iktidar, karanlık ilişkileri yüzünden yarattığı pislikle boğuşurken, biz tarihin sayfalarında tertemiz, alnı açık bir halk hareketi olarak anılacağız.

'Gezi ruhu Boğaziçi'ndedir'