Gezi Parkı eylemlerinin 8. yıl dönümünde Taksim'de anma etkinliği çağrısında bulunan Taksim Dayanışması, Makina Mühendisleri Odası Beyoğlu şubesi önünde toplandı.
Gezi'nin 8. yılı: Beyoğlu genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı, İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün ara sokaklar kapatıldı https://t.co/m6rs4dHkps pic.twitter.com/vync4k0sol— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 31, 2021
Taksim genelinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydana giriş çıkışlar kapatılırken, İstiklal Caddesi'ne açılan bütün ara sokaklara da polis barikatı kurulduğu görüldü.
TMMOB önünde açıklama yapan Taksim Dayanışması, valilik ve emniyet müdürlüğüne 'barikatları açma' çağrısında bulundu.
Taksim Dayanışması'ndan İstanbul Valiliği'ne çağrı: Barikatları açın, anayasal demokratik hakkımızı kullanacağız https://t.co/m6rs4dHkps pic.twitter.com/vyAz8qzcjV— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 31, 2021
Taksim Dayanışması tarafından yapılan basın açıklamasından satır başları şöyle:
- Bundan 8 sene önce, bu iktidar insanlık onurumuza dokunduğu için, haklarımızı gasp ettiği için, kentsel hafızamızı yok ettiği için, doğayı ranta kurban ettiği için, bize yaşam alanı bırakmadığı için Gezi'de buluşmuş, bir arada olmanın coşkusunu, gerçeği haykırmanın gururunu, direnmenin onurunu yaşamıştık.
- Pandemi süreci bir kez daha gösterdi ki, bu iktidar halkına düşmandır. Yasaklar, cezalar hep halka iken, tüm imtiyazlar ise bir avuç muktedirden yanadır.
- O kürsülerden çekilen azarlar, savrulan tehditler, hukuksuz yargılamalar, siyasi tutuklamalar... Hepsi korku salmak için. Çünkü iktidarlarını ayakta tutabilmenin tek yolu bu.
'Tertemiz bir halk hareketi olarak anılacağız'
- Gezi'yi yargılamaya kalktılar. Üçüncü kez torba dava ile adını kirletmeye çalışıyorlar. 10 bin kere de yargılasanız Gezi'nin haklılığı ve gerçekliği karşısında her seferinde yenileceksiniz. Gezi, defalarca ortaya saçılan mafya-devlet-sermaye-çete ilişkilerine benzemez.
- Biz direnişin adıyız, onlar saldırının. Bu iktidar, karanlık ilişkileri yüzünden yarattığı pislikle boğuşurken, biz tarihin sayfalarında tertemiz, alnı açık bir halk hareketi olarak anılacağız.
'Gezi ruhu Boğaziçi'ndedir'
- Umudumuzu yitirelim istediler. Bunca hukuksuz yargılama, cezalar, şiddet, gözaltı, göz göre göre talan...
- Gezi ruhu Boğaziçi'ndeki gençlerdedir. 142 gündür her hava koşulunda rektörlüğe sırtını dönen akademidedir. Kolluk şiddetine rağmen pes etmeyen kadınlardadır. Van Gürpınar'da üzerlerine ateş açılsa da haklarını savunmaya devam eden köylülerdedir.
- Bugün de aynı taleplerimizi bir kez daha yükseltiyoruz. Acil demokrasi istiyoruz. Haklarımızı istiyoruz. Alana kadar direneceğiz. Bu halk, adil ve eşit bir ülkede yaşamayı hak ediyor.
- Gezi'de canlarımızı bıraktık. Düşlerdeki özgür dünyayı kuracağız. Onlara sözümüzdür.
- Gezi bizim dünümüz değil, geleceğimizdir. Kayyumlarla, kararnamelerle gasp edilen demokrasinin parlak ve temiz geleceği için en somut dayanağımızdır. Mazide kalmayacak kadar büyük ve hayatidir.
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