Sağlık Bakanlığı aşılamada son durumu açıkladı: 29 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan toplam aşı miktarını açıkladı.
Buna göre, birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı bugün saat 19.30 itibarıyla 29 milyon 60 bin 863'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla 29 milyon 60 bin 863'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan toplam aşı miktarını açıkladı.
Buna göre, birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı bugün saat 19.30 itibarıyla 29 milyon 60 bin 863'e yükseldi.
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