Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı'dan Sedat Peker açıklaması: Hukuki süreç başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddiasına dair açıklama yaptı. Kıratlı, hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Kıratlı, "Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.

Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukukî süreç başlatılmıştır. — Metin Kıratlı (@MetinKiratli01) May 31, 2021

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