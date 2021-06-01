Kütahya Belediyesi'nin Vazo Kule projesinde daha inşaat başlamadan 620 bin lira harcandı

Kütahya Belediyesi'nin, 'vizyon proje' olarak nitelendirdiği proje kapsamında, 70 metre yüksekliğinde Vazo Kule için inşaat başlamadan 620 bin 500 TL harcandı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın, 'vizyon proje' olarak nitelendirdiği Vazo Kule için belediyenin internet sitesinden anket çalışması başlatıldı. Üç farklı vazo tasarımı, vatandaşların beğenisine sunulurken ankette birinci olan tasarımın inşası için hemen harekete geçileceği ifade edildi.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre ankette sunulan üç ayrı vazonun, 'avan ve mimari uygulamaya dönük projeleri' için pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin sözleşmesi 310 bin TL maliyet karşılığında 25 Eylül 2020 tarihinde imzalandı.

MHP’li belediye, henüz inşa çalışmalarına başlanmayan Vazo Kule için yeni bir ihale daha açtı. 2 Nisan’da, 'Kütahya Vazo Kule Uygulama Projeleri ve Yapım İşine İlişkin İhale Dosyası Hazırlanması İşi' adıyla Pazarlık yöntemi kullanılarak düzenlenen ihale 29 Nisan’da sonuçlandırıldı.

Vazo Kule için mimari uygulamaya dönük proje hazırlanması işini 310 bin TL’ye üstlenen şirketin, 'ihale dosyası hazırlanması' işini de üstlendiği öğrenildi. Şirket ile Kütahya Belediyesi arasında 29 Nisan’da 310 bin 500 TL’lik sözleşme imzalandı. İhale dosyasının 16 Ağustos’a kadar tamamlanacağı bildirildi. Kütahya Çiniciler Çarşısı’na yapılacak, Vazo Kule’nin yüksekliğinin 70 metre, toplam alanı ise 22 bin metrekare olacak.

Vazo Kule’nin dış cephesi Kütahya çinisi ile kaplanacak. Kulede açık ve kapalı kafeler, sosyal alanlar, doğal rekreasyon alanları ve çok amaçlı salonlar bulunacak.