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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

    Selvi: Erdoğan, 2 yıllık süresi varken erken seçime gitmeyi doğru bulmuyor

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106021044637468-selvi-erdogan-2-yillik-suresi-varken-erken-secime-gitmeyi-dogru-bulmuyor/

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 yıllık süresi varken erken seçime gitmeyi doğru bulmadığını ifade eden Selvi, "Pandemi şartlarında milletin iyice bunaldığı ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde iktidar seçimlere gitmeyi kesinlikle düşünmüyor" dedi.

    Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefet partileri tarafından son dönemde dillendirilen erken seçim çağrılarını değerlendirdi. Görünürde erken seçim olmadığını belirten Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki açıklamalarını hatırlattı.

    Selvi, buna karşın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de erken seçime karşı olduğunu ifade etti. "Türkiye yakın dönemde iki kez erken seçime gitti. Biri 3 Kasım 2002 seçimleri, diğeri 24 Haziran 2018 seçimleri. Her ikisinde de erken seçim sandığını milletin önüne Bahçeli getirdi" diyen Selvi, şunları yazdı:

    • "Eğer erken seçime gidilecekse Bahçeli götürür. Ama Bahçeli bir süredir ısrarla erken seçimlerin olmayacağını savunuyor. Dünkü grup toplantısında, 'Kılıçdaroğlu fazla celallenme, heveslenme. Ülkemizin erken seçim gibi bir gündemi yoktur, bunu da kiralık aklından çıkarma. Demedi deme, adam sözü dinle. Seçimlere 754 gün vardır. Milletin zillet ile hesaplaşmasına 2 yıl 24 gün vardır' diye konuştu.

    'Erken seçim kararı nasıl alınacak?'

    • Erken seçim tartışmaları yapılırken, göz ardı edilmemesi gereken bir nokta var. Parlamenter sistemde erken seçime gitmek kolaydı. Ancak başkanlık sisteminde bu iş o kadar kolay değil. Ya Meclis’in erken seçim kararı alması gerekiyor ya da Cumhurbaşkanı’nın erken seçime götürmesi ile mümkün oluyor. Ama her iki durumda da Cumhurbaşkanı’nın geriye kalan görev süresi tamamlanmış sayılıyor. Muhalefetin Meclis’ten erken seçim kararı çıkaracak sayısı olmadığına göre, Cumhurbaşkanı daha 2 yıllık süreci varken neden erken seçime gitsin?"

    'Erdoğan erken seçime karşı'

    Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman seçimlerin zamanında yapılmasını sağladığını anlatarak "Sadece 27 Nisan e-muhtırası ve Cumhurbaşkanlığı seçimini tıkayan 367 kararından sonra 2007 yılında erken seçim kararı alarak 22 Temmuz’da seçimlere gitmişti" hatırlatmasında bulundu.

    Erdoğan'ın erken seçim talepleriyle ilgili "Seçimin 2023’te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen, erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açık" dediğini anımsatan Selvi, yazısının 'Erdoğan'ın planı ne?' başlıklı bölümünde şunları sıraladı:

    "1- Erdoğan 2 yıllık süresi varken erken seçime gitmeyi doğru bulmuyor. Seçimlerin 2023’te yapılmasını istiyor.

     2- Pandemi şartlarında milletin iyice bunaldığı ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde iktidar seçimlere gitmeyi kesinlikle düşünmüyor.

     3- Muhalefet ise pandemi şartları ve ekonomik sıkıntının üst üste bindiği süreçte iktidarı erken seçime götürmek için çaba gösteriyor.

     4- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasında bir takvim olduğu söyleniyor. Ama bu erken seçim takvimi olarak algılanmasın. Pandemi şartlarının düzelmesi ve ekonominin iyileşmesinden sonra Erdoğan’ın takvimini uygulamaya koyacağı ifade ediliyor.

     5- 2021 yılının ikinci yarısında iyileşmenin başlayacağı, düzelmenin ise 2022 yılında hissedileceği ifade ediliyor.

     6- Şimdi muhalefet liderleri geziyor, 2022 yılında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt gezilerine başlayıp, meydanlara çıkacağı söyleniyor.

     7- Seçimleri muhalefet değil, koronavirüsün geriletilmesi, pandemi şartlarının ortadan kalkması ve ekonomini gidişatı belirleyecek."

    Etiketler:
    Erken seçim, Seçim, İYİ Parti, MHP, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
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