Lise ve üniversitede tarım okuyan çiftçilere 100 bin TL hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri bölümlerinden mezun olan "Uzman Eller Projesi" kapsamındaki üreticilerin projelerine 100 bin liraya kadar hibe desteği verecek.

Kırsal kalkınma Destekleri Kapsamında, lise ve üniversitede tarım, hayvancılık okuyanlara, 100 bin liraya kadar hibe desteği verilecek.

'Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine ilişkin Karar' Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan kararla lise ve üniversitede tarım ve hayvancılık okuyanlara 100 bin liraya kadar hibe verilecek.

Kararda özetle şu bilgiler verildi:

“Kırsal alanda tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokullarından veya üniversitelerin bu bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektöründe girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımları desteklemek amacıyla hazırlanmıştır.”

Desteklenecek proje konuları:

Hayvansal üretime yönelik projeler

Bitkisel üretime yönelik projeler

Su ürünleri üretimine yönelik projeler

Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler

Bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler.

Ziraat Bankası karşılayacak

Uygulanacak projelere 100 bin TL’ye kadar hibe ödemesi yapılacak. Kaynak Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından karşılanacak, ödemeler Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilecek.