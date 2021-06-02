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    Nagehan Alçı - Rasim Ozan Kütahyalı

    Rasim Ozan Kütahyalı'dan eşi Nagehan Alçı'ya: Lütfen benim hatırım için hoşgörülü ol, bunlar bizim köpeğimiz

    © Fotoğraf : Twitter
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    Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, eşi Nagehan Alçı ile hukukçu Ümit Kocasakal arasında yaşanan tartışma sonrası "Nagehan’cım lütfen benim hatırım için hoşgörülü ol. CHP'ye zarar verip, bize faydalı olan bu tip gibilere ihtiyacımız var" dedi. Kütahyalı, "Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol" ifadesini kullandı.

    Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla Açık ve Net'e konuk olan eşi Nagehan Alçı'ya 'nasihatlerde bulundu.'

    Programa katılan hukukçu Ümit Kocasakal ile Alçı arasında yaşanan gerginlik sonrası paylaşımlar yapan Kütahyalı, "Nagehan'cım lütfen benim hatırım için hoşgörülü ol. Şu an bizim emrimizde olan, bize hizmet eden, muhalefeti bölen, bizim kontenjanımızla muhalif rolü oynayan bu arkadaş gibiler rejim için çok mühim. CHP'ye zarar verip, bize faydalı olan bu tip gibilere ihtiyacımız var" dedi.

    'Beni dinlemedin ve beni kırdın'

    Program sırasında paylaşımlarını sürdüren Kütahyalı, "Nagehan'cım beni dinlemedin ve beni kırdın. Ekranda sahte Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar’ın, PKK’lıların ve FETÖ'cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler bize faydalı. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol" ifadelerini kullandı.

    Nagehan Alçı'dan tepki: Çirkin ifadelerini kınıyorum

    Alçı ise yaşananlarla ilgili bugün kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Alçı, "Rasim Ozan'ın çirkin ifadelerini kınıyorum, paylaştığı mesajın içeriğini de dilini de çok yanlış buluyor ve içinde ismimin geçmesinden üzüntü duyuyorum" diye yazdı.

    ​Kütahyalı'dan yeni paylaşım: Bize hizmet eden 'muhalifler' konusunda bir daha konuşmamaya gayret edeceğim

    Alçı'nın tepkisinin ardından Kütahyalı, Mustafa Albayrak'ın konuyla ilgili paylaşımını yanıtladı. 

    "Nagehan bana kızmakta haklı, sen de bu yorumunla haklısın Mustafa Bey. Ben dayanamayıp 'çok gizli' ibareli ‘muvazaalı muhalifler’ dosyasının kapağını aralamış oldum" ifadesini kullanan Kütahyalı, "Bu ayarlanmış & kontrol altına alınmış, bize hizmet eden 'muhalifler' konusunda bir daha konuşmamaya gayret edeceğim" dedi.

    Etiketler:
    AK Parti, CHP, Habertürk TV, Ümit Kocasakal, Gazeteci, Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı
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