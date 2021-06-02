Aleyna Tilki, sahne kostümlerini satıp elde edilen geliri pandemiden etkilenen müzisyenler için kullanacak

Müzisyen Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla şarkıcı Aleyna Tilki'nin sahne kostümü satışından elde edilen gelirlerin pandemiden olumsuz etkilenen müzisyenler için kullanılması adına sahne kostümlerini satmak istediğini duyurdu.

Haluk Levent'in paylaşımı şöyle:

"Ve enteresan bir gelişme! Aleyna Tilki aradı. 'Haluk abiciğim sahnede giydiğim kostümlerimi satmak istiyorum O parayı da kampanya yaptığınız müzisyenler için kullanmak istiyorum' dedi."

Ve enteresan bir gelişme!@aleynatilki aradı.



“Haluk abiciğim sahnede giydiğim kostümlerimi satmak istiyorum

O parayı da kampanya yaptığınız müzisyenler için kullanmak istiyorum” dedi.



Aleyna Tilki!

👏👏👏👏👏👏👏👏 — Haluk Levent (@haluklevent) June 2, 2021

​Haluk Levent dün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla birkaç sanatçı arkadaşıyla birlikte, pandemiden olumsuz etkilenen müzisyenlerin sorunlarını hafifletmek amacıyla bir çözüm arayışına girdiklerini söylemişti.

Dün gerçekleşen bakanlar kurulu sonrasında yayınlanan genelgeye göre; Restoran ve kafelerin, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis ile açık olacağı duyurulmuş, konser mekanlarının bir süre daha kapalı kalacağı kararlaştırılmıştı. Bu karara bir çok sanatçıdan tepki gelmişti.