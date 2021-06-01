Tarkan: Pandemi sürecinde müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık hiç adil değil

Şarkıcı Tarkan, "Pandemi sürecinde müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık ve çifte standart hiç adil değil" açıklamasında bulundu.

Tarkan, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kademeli normalleşmede eğlence sektörüne ve müzisyenlere herhangi bir destek duyurusu yapılmamasına Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Yaptığı paylaşımda Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi sürecinde müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık ve çifte standart hiç adil değil. Yetkililerin sanata ve sanatçıya karşı duyarsız, saygısız yaklaşımı ise ayrıca çok üzücü ve düşündürücü. Yetkili merciler acilen müzik ve eğlence sektörünü destekleyici yönde yeni karar ve uygulamalarla sanata, sanatçıya, tüm sanat çalışanlarına ve emekçilerine sahip çıkmalı".